La estafa de la amistad: una valenciana ofrece un puesto de trabajo falso a cambio de bizums como favor

La oferta le llegó por parte de una conocida de Instagram. "Había terminado mi máster en marketing digital y me escribió para ofrecerme el puesto" , asegura Daniel. "Soy la jefa de marketing y buscamos a alguien de tu perfil" , le dijo. "Pásame tu curriculum, y te citamos para una entrevista" , continuó.

Tras enviarle su currículum le llegó un mensaje al móvil de la misma chica. "¿Me puedes hacer un bizum de 100€?. El lunes te lo devuelvo" , le decía. Daniel decidió no hacerlo y empezó a sospechar de la oferta de trabajo. "¿Qué confianza tenía para pedirme dinero mientras estábamos entablando una relación laboral?.

A los tres días le cita para hacer la entrevista por videollamada, "te llamará mi jefe a las 10:00, se llama Josué" , le dijo. A la hora, de nuevo le pide un bizum "son 50€, mañana te los paso, he tenido un problema en el banco" , se excusó ella. Daniel se volvió a negar. "Empecé a sospechar que no existía el puesto de trabajo, pero decidí continuar".

Llegó el día de la entrevista y efectivamente nadie le llamó. "Me dijeron que estaban en medio de una fusión y que tenían mucha faena, y que me llamaría de nuevo". Así le pasó hasta en cuatro ocasiones. Además aprovechó para pedirle un nuevo Bizum esta vez de 145€. Tal y como muestra la conversación de Whatsapp de Daniel, primero le cita para la entrevista y a los pocos minutos le pide dinero.

"Se trata de una acción delictiva con engaño y con intento de estafa", asegura José Domingo, director de Domingo Monforte Abogados Asociados. La estafa en sí no se produjo porque Daniel se negó a realizar ningún pago "aunque muchos otros están desesperados y caen en la trampa", asegura. "Saben que si no son más de 300€ no es delito", asegura José Domingo. Es la conocida estafa del amor o la amistad, ganarse la confianza de alguien para conseguir algo a cambio.