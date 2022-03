‘Estoy hasta el endometrio’, la iniciativa de IVI para acabar con los mitos y silencios de esta enfermedad

Cuando fue diagnosticada, Beatriz requirió cirugía para la eliminación de los quistes. Ella era consciente de que una de las consecuencias asociadas a la Endometriosis puede ser la infertilidad. “Después del tratamiento quirúrgico, cuando se supone que estaba en una situación óptima para quedarme embarazada, me dijeron que no podría lograrlo, que me fuera mentalizando de que jamás sería mamá. Hasta que llegué a IVI. Mi conclusión, hoy que soy madre de un niño de 8 años y de gemelas de 5, es que con ayuda de la ciencia, cuando una mujer está decidida a ser madre, no hay nada que le pare”.