Las farmacias de Valencia cobrarán a sus clientes por comunicar los positivos por covid a Sanidad pero no las de Castellón y Alicante

Alicante y Castellón, a priori, ofrecerían sus servicios de manera gratuita, al menos, sus Colegios no han manifestado lo contrario, pero Sergio Marco, presidente del Consejo Autonómico Valenciano de Farmacéuticos, ha expresado que a las farmacias valencianas "no les puede costar dinero" el realizar y comunicar los resultados de los test de antígenos . De modo que, las farmacias alicantinas y castellonenses, se sumarían probablemente al cobro del servicio.

Marco afirma que la Administración Valenciana "no va a asumir los costes", es decir, no van a ofrecer el material o el personal necesario en la puesta en funcionamiento de esta campaña de los autotest. Unos costes que sí asumen los Gobiernos de otras autonomías y pagan por ese servicio. "En la Comunidad Valenciana no se plantea ninguna opción", asegura el presidente del Consejo. Entienden que la colaboración no les puede costar dinero.