Fide Mirón, sufre porfiria de Günther: "La enfermedad me robó el rostro y las manos, no las ganas de luchar"

A los seis meses saltó la primera señal de alarma. Unas ampollas en la piel , similares a picaduras de mosquito. Su salud empeoraba por momentos y comenzaron las pruebas, las visitas a uno y otro médico, hasta que, tras ingresar en el Hospital Clínico de Valencia, llegó el temido diagnóstico . "A mis padres les dijeron lo que tenía y que no se podía hacer nada. Nadie les dio una explicación ni una esperanza", lamenta Fide Mirón.

Años más tarde, los médicos le dijeron que probablemente no superaría la pubertad. Pero de la misma forma que llegó, sin saber porqué, la enfermedad comenzó a darle una tregua a los 14 años y a estabilizarse, hasta el punto de dejar las trasfusiones . "No tengo una explicación, nadie me ofrece una respuesta".