Ford Almussafes plantea otro ERTE de 15 días en el primer trimestre que afecta a 4.764 trabajadores

Por su parte, el portavoz de STM, Daniel Portillo, ha apuntado que este ERTE no afectará a la planta de motores. Portillo ha comentado que son "conscientes de la situación, pero no entienden que "se haga pagar de manera sistemática a esta plantilla que tantos beneficios ha dado a Ford”. Por ello, ha avanzado que no suscribirán un acuerdo “que recorte las condiciones económicas".