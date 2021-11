Rubén, el ganadero valenciano en huelga de hambre por sus caballos: “No tengo problema en morirme”

A lomos de uno de sus caballos, Rubén ha recorrido este viernes las calles de Valencia hasta la Ciudad Administrativa del 9 d´Octubre para ratificar por escrito la huelga de hambre que comenzará el próximo 1 de diciembre a las puertas de la conselleria de Agricultura. “Voy a estar hasta que me escuchen. No tengo problema en morirme ahí”, asegura.

“Yo soy un espejo de la situación de muchos ganaderos jóvenes que no somos hijos de papá y no tenemos terrenos para alimentar a nuestros animales. Siempre tenemos que morir en el mismo problema porque todo el terreno está absorbido por las administraciones”, explica Rubén Llata.

El próximo 31 de diciembre tiene que abandonar los pastos y pide más tiempo para poder trasladarse . “Tengo ya una zona concedida, pero hay que modificar el estudio de la carga ganadera de los terrenos, aunque no hay estudios para los caballos, luego pedir el código de explotación y eso tarda un mínimo de seis meses. La misma mano que me ahoga es la misma que me tiene que dar aire”, lamenta.

Ahora trata de conseguir por escrito, lo que le han repetido de palabra en la conselleria en varias ocasiones. “Me han dicho que puedo quedarme sin problema en los pastos que ocupo hasta que pueda trasladar a los caballos, pero no me fío y no entiendo porque no me dan un documento que lo especifique”, explica.