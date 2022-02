La Generalitat Valenciana recurrirá las tres sentencias que le condenan por la gestión de la pandemia

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig , se ha mostrado respetuoso con las decisiones judiciales pero, en relación con las condenas al Consell por la gestión de la pandemia, ha afirmado: " Cuando no son correctas, se recurren ".

El 'president' ha afirmado que el Consell " respetará siempre cualquier decisión judicial ": "Las reglas del juego siempre hay que respetarlas, ganes o pierdas. Nosotros continuaremos aceptando las resoluciones y cuando haya una sentencia que no nos parece correcta, se recurrirá", ha dicho.

Puig ha afirmado que estas sentencias son fruto de una pandemia "terrible" que ha afectado no solo a la Comunitat, sino a todas las autonomías, una situación "sobrevenida". "En abril ya pedí perdón al personal sanitario por no haberles podido dar todo el material que necesitaban puesto que no disponíamos de él. Igual que el resto de comunidades autónomas", ha recordado.