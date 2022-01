La Generalitat Valenciana solicita al TSJCV ampliar el uso del pasaporte covid hasta el 28 de febrero

La Comisión Interdepartamental para la Prevención y el Seguimiento de la Covid en la Comunidad Valenciana reunida este jueves ha decidido solicitar al TSJCV la ampliación de la obligatoriedad del uso del pasaporte covid hasta el próximo 28 de febrero. "No es la solución a la pandemia, pero ha funcionado. Desde la implantación del pasaporte covid se han vacunado 132.000 personas que no se habrían vacunado, solo por eso ha valido la pena", ha señalado Puig, que ha añadido sobre la manifestación convocada para este jueves por colectivos antivacunas que "no entiendo la actitud agresiva de ciertas personas contra un avance para la sociedad que ha salvado millones de vidas".