El “HigieneBus” llega a Valencia para ofrecer a las personas sin hogar servicios de higiene y peluquería

Por su parte, el padre Ángel ha asegurado que “atender a las personas sin hogar ha sido siempre una prioridad para Mensajeros de la Paz y tenemos que ser conscientes de que estas personas necesitan una higiene que muchas veces no pueden tener porque no encuentran recursos”. “Así no sólo podrán ducharse y cortarse el pelo para sentirse más guapos y mejor, sino que tendrán un momento de intimidad para ellos solos”, ha añadido.