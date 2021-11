Horarios del Gran Premio de Motociclismo 2021 en el circuito Ricardo Tormo de Cheste

Para los asistentes, este año no se van a habilitar zonas de acampada. Los locales de restauración no podrán colocar barras en las calles y el consumo tendrá que hacerse sentado. El horario de cierre de estos locales será a la 01:30 de la madrugada. Estas medidas no solo se aplican en el circuito o en la localidad de Cheste, también se amplían a localidades cercanas como Chiva.