Implantan el primer marcapasos sin cables de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana

Un sistema “de reducido tamaño”, donde, por tanto, “no hay cables y donde no hay lo que se conoce como la pila o el generador del marcapasos que, habitualmente, se coloca por debajo de la clavícula izquierda o bien de la clavícula derecha” , añade el Dr. Osca

“Y nada más. No hay heridas. El paciente, al cabo de unas horas, puede iniciar la deambulación. No hay que retirar puntos, no hay riesgo de infecciones de bolsa del marcapasos en este sentido. Los riesgos que habitualmente podrían aparecer con un marcapasos convencional, con estos marcapasos, desaparecen”, subraya el Dr. Osca.