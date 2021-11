El incierto futuro de la carnicería del Bambau de Carcaixent, que cumple 157 años

Fue en 1864 cuando su tatarabuelo, el "bambau", la inauguró y desde entonces utilizan los mismos procesos de elaboración completamente artesanales . José los aprendió de su abuelo y de su padre. "Yo busco en las granjas las mejores carnes, las que me gustan. Luego cada uno de nuestros productos los elaboramos con las mejores materias primas, con especias de calidad y siguiendo los pasos que han pasado de generación en generación".

Cuando le preguntan a José cuál es su especialidad, no sabe qué contestar. "Ponemos el mismo mimo y el mismo cuidado en cada uno. No sabemos hacerlo de otra forma", asegura.

Ahora teme que con él se ponga fin a esta tradición. Sus dos hijos han elegido caminos profesionales distintos y han estudiado en la universidad. "Me da mucha pena. A mí me gustaría dejarlo como un legado, enseñar lo que a mí me enseñaron, pero está complicado", lamenta.