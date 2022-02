Inmaculada García: "El cura de mi pueblo abusó de mí desde los nueve a los 12 años"

Inmaculada no entendía lo que le estaba sucediendo. Cuando tenía solo nueve años, el párroco de su pueblo comenzó a abusar de ella. "Era como una relación de pareja. Me hacía regalos, me llevaba de paseo", lo cuenta Inmaculada García, presidenta de la Asociación Contra el Abuso Infantil de la Comunidad Valenciana (Acasi).