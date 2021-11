Los Reyes Magos se alían con internet: el 43% de las familias españolas encarga los regalos online

El estudio destaca además cómo la compra online se caracteriza por un menor número de compras no planificadas o por impulso . En las tiendas físicas se dan en un 79% de casos y un 21% en la compra online.

Los fabricantes de juguetes garantizan que esta Navidad no va a haber desabastecimiento , aunque recomiendan adelantar la carta a los Reyes Magos para garantizar que los juguetes llegarán a tiempo y que no se quedan sin el regalo deseado.

“Puntualmente puede pasar que algunos juguetes se pongan de moda, se agoten y la petición de reposiciones no llegue a tiempo”, advierte José Antonio Pastor, presidente Asociación Española Fabricantes Juguetes.

Una de las mayores preocupaciones de los fabricantes de juguetes y el comercio online es la venta de “productos copia” ya que en muchas ocasiones no han pasado los necesarios estudios de seguridad y pueden suponer un peligro para los niños.

No obstante, el 12% de las familias asegura comprar copias de juguetes y un 13% de familias no está segura de sí los juguetes que compra son copias o no.