José Miguel Gaona, psiquiatra, sobre el crimen de Elche: "Hay adolescentes y niños psicópatas. Es una realidad"

"Me preocupa que a personas con perfil psicopático se las encierre en un sitio y no se estudie a fondo qué sucede. Perfiles así, dentro de muy poquitos años va a estar en la calle, pero su cerebro va a ser el mismo. Si no hacemos algo, no nos lamentemos de lo que pueda suceder", ha asegurado Gaona en El Programa de AR en Telecinco.