Una joven denuncia que no puede utilizar la vestimenta masculina para desfilar con su novia en Fallas

Las dos jóvenes no pueden desfilar juntas, como hacen las parejas de distinto sexo, en actos oficiales de Fallas como la Ofrenda a la Virgen, porque la normativa de la Junta Central Fallera, máximo organismo de las fiestas, no permite a una mujer participar en estos actos sino es con la indumentaria femenina, bajo amenaza de sanción. "La fallera deberá lucir el traje de Valenciana... Queda totalmente prohibida la utilización de prendas que no sean acordes a la indumentaria tradicional fallera, asimismo, no se permitirá la utilización de prendas masculinas por falleras", señala la normativa.