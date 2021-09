Un joven transexual sufre una agresión homófoba en Valencia: “Vino a pegarme como un loco”

Los hechos se produjeron el pasado lunes en la avenida Blasco Ibáñez de la capital del Turia, situada junto a la conocida zona de ocio nocturno de la plaza del Cedro. "Gente, me da vergüenza tener que hacer esto, pero más me dan algunas personas. Tened cuidado por plaza Honduras, el Cedro y esa zona con la gente. Anoche me reventaron la nariz con unas cuantas hostias y el chaval me persiguió por decir que somos todes guapes. Él creyéndose que le estaba llamando gay y vino a pegarme como un loco", ha relatado Axel en su cuenta de Instagram.