Juan, el pensionista de 78 años que planta cara a los bancos por el trato a los mayores

Carlos San Juan no se esperaba semejante éxito. Este valenciano de 78 años colgó en la plataforma 'change.org' la siguiente campaña "No soy idiota, soy mayor". U na petición para que los bancos atendieran en persona a los mayores. En pocas horas superó las 140.000 firmas.

"Quería sensibilizar a los presidentes de los bancos", explica a NIUS . Hemos venido hasta un cajero. Carlos, jubilado hace años, quiere demostrar 'in situ' lo difícil que puede resultar hacer una gestión bancaria en una máquina, para alguien mayor. "Hay gente que no sabe sacar dinero aquí".

Carlos denuncia que se aparta a los mayores, ya que muchos no "entienden la tecnología". La mayoría de las gestiones se realizan de manera telemática y eso ha dejado fuera a personas que no saben emplearla."De manera brusca nos cambiaron los cajeros. Los hicieron complejísimos", se queja. "Yo he visto a gente irse llorando de la sucursal porque no entendía nada y los empleados ya no atienden esas cosas".