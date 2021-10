La limitación de estancia obligada por el Brexit lleva a los británicos a vender casas y caravanas en la costa valenciana

Sin embargo, la limitación de estancia ha provocado, al igual que con las viviendas, que vendan sus caravanas porque ya no les sale rentable pagar durante todo el año la parcela para dejarla de forma fija. “La mayoría estaban en estancias de más de cinco meses y con la actual legislación ya no pueden hacerlo y deciden regresar a su país. Para nosotros es un problema porque estamos perdiendo a buenos clientes, que nos garantizaban ocupación durante todo el año”, explica la gerente de un camping.

Vicky y Toni regresan este fin de semana a su casa de Brighton. La pareja pasa desde hace años varios meses al año en un camping desde donde ella puede teletrabajar. “Ir y venir me cuesta mucho dinero y ya no es rentable. He mirado todas las opciones, pero no puede ser, el camping ya no es para nosotros de cara al futuro”, explica Vicky.