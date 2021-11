“Ni más ni mano”, la iniciativa de una joven que nació sin una extremidad: “El mundo está hecho para personas con dos manos”

La llamada de una madre que acababa de tener una bebé sin una extremidad pidiéndole consejo, movió a Regina a crear “Ni más ni manos”, una iniciativa a través de redes sociales para dar visibilidad a la agenesia , una anomalía que impide el desarrollo embrionario de un órgano o parte del cuerpo. “La mujer me encontró por internet y contacto conmigo para hablar conmigo. Me di cuenta que no existe ninguna asociación o grupo para personas con agenesia y decidí crear un espacio donde poder ayudar, compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros”, cuenta Regina Martínez.

Esta joven valenciana n ació con la mano derecha sin desarrollar , una discapacidad que no le ha impedido llevar una vida normal. “No soy diferente a los demás. Quiero dar una visión positiva de la discapacidad desde mi experiencia y cómo he podido crecer todos los ámbitos”, explica.

Desde siempre ha sido muy de apañarse por ella misma y ha desarrollado su propia manera de enfrentarse a gestos cotidianos como pintarse las uñas de la mano o atarse los cordones de los zapatos. “El mundo está hecho para personas con dos manos y diestros y a mí me falta la mano derecha por lo que soy zurda. Pero abordo las situaciones como se me ocurre para hacerlo más cómodo, aunque hay otras cosas que podrían facilitarnos”, señala.

Con un 43% de discapacidad, no se plantea ponerse una prótesis. “En mi casa se ha hablado y no quiero, eso no quiere decir que me parece perfecto que haya personas que decidan utilizar una prótesis. Pero yo siempre me he visto así y estoy orgullosa de ello”, afirma.