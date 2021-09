Masmóvil rectifica y no reclamará el router al hombre que perdió a su familia en el derrumbe de Peñíscola

Sin embargo, la desagradable sorpresa se produjo cuando le llegó un ultimátum de Masmóvil, exigiéndole el pago de la multa, al no atender las explicaciones ofrecidas por el hombre, que alegó que el aparato había quedado sepultado entre las ruinas de la que había sido su casa y no lo podía recuperar. como relata en el Periódico Mediterráneo. “Lamentablemente, no le podemos eximir de la penalización por no devolución del router. Nuestros términos y condiciones no contemplan este caso. Sentimos las molestias”, este es el frío mensaje que recibió de la empresa.