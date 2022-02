De Valencia al Kremlin: la colosal mesa elegida por Putin para reunirse con Macron se fabricó en Alcàsser

"Hasta que no la vi cargar embalada, no descansé. No te imaginas el sufrimiento que fue esa mesa para mí", así recuerda Vicente, un conocido fabricante de muebles valenciano, el momento en el que salió de su fábrica de Alcàsser (Valencia) la gigantesca mesa en la que esta semana Vladimir Putin y Emmanuel Macron se reunieron durante cinco horas en Moscú para tratar de rebajar tensiones y evitar un conflicto armado entre Rusia y Ucrania.