Un libro desmonta hasta 60 mitos sobre el embarazo: "El parto no siempre duele"

R: Pues mira, yo creo que una de las dudas era: “¿Se puede hacer ejercicio o no?” . A lo mejor tu abuela te decía que en el embarazo no se podía hacer ejercicio o que había que “comer por dos”. Cosas que nos han dicho siempre y que vienen de una rama un poco más cultural, pero no es bueno ni “comer por dos” ni llevar una vida sedentaria.

P: ¿Qué cosas damos por sentadas que luego no son realmente así?, ¿Cuál sería uno de los grandes mitos?

R: Uno de los grandes mitos es que todo parto tiene que doler. Y no, porque hay alternativas. Hoy en día se puede hacer una preparación previa. Además, durante el parto hay distintas medidas farmacológicas como la anestesia epidural. Y en el libro hablamos de ella y explicamos cuándo se aplica o en qué consiste. También hablamos de otras alternativas que ofrecen los hospitales y se pueden solicitar para el alivio del dolor.

Otra cosa que damos por sentada es que cuando el bebé viene de nalgas no se puede tener un parto natural . Es cierto, que este tipo de partos están asociados a posibles cesáreas, pero hay equipos de ginecólogos que son especialistas en este tipo de partos y en el libro explicamos algunas de las técnicas. En cualquier caso, cada situación concreta será atendida por los profesionales más preparados para ello.

R: Sí, hay mucha desinformación . Siendo que es un proceso natural y que ha existido siempre y seguirá existiendo, nos basamos en comentarios que nos hacen familiares y conocidos. Por eso, hay algunas preguntas que su respuesta no es la que esperábamos. Por ejemplo, si la columna lumbar de la mujer cambia durante el embarazo, la diabetes... sirve para dar una primera visión de cómo son las cosas y a lo mejor no es lo que previamente habíamos pensado.

P: Me imagino que en este libro hacéis mención a que la ciencia avanza y os basáis en los conocimientos actuales. La ciencia está en constante cambio.

R: Efectivamente. Por ejemplo, toda patología que se investiga o que no hay un componente claro, a medida que avancen los estudios, podría haber cambios. Lo que ahora consideramos de una manera, en el futuro puede ser de otra. Nos exponemos a la evidencia científica y l o que hace 15 años se hacía de una manera determinada, hoy se hace de otra.

“El saber no ocupa lugar”, porque, por ejemplo, se suele decir que si tu grupo sanguíneo es RH es malo y perjudicial para tu bebé. No tiene por qué ser así. Nosotras contestamos a la cuestión, pero también explicamos otras cosas para aprender y contextualizar. Es un libro que está disponible para el público en general. Es divulgativo y no hace falta ser experto y tener conocimientos científicos o biomédicos para poder leerlo.