Mónica Oltra sobre la retirada de los libros LGTBI: "Es un ataque a la democracia y a la ley"

"Esto no es sólo un ataque a una treintena de libros. No es un ataque al colectivo LGBTI. Estamos aquí defendiendo la democracia y la ley" ha afirmado Oltra en el acto, y ha advertido que "por si no queda claro, todas las bibliotecas van a promocionar la cultura inclusivo y tendrán un fondo bibliográfico de la diversidad y desarrollo sexual respetuoso con los derechos humanos".