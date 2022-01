Montero no convence y los políticos valencianos se unen en bloque para reclamar una financiación justa

Una oposición clara, unánime, sin debates y con un claro objetivo de justicia e igualdad. “Los valencianos queremos equidad, no privilegios; queremos transparencia, no discrecionalidad; queremos suficiencia dinámica, no rigidez; queremos compensación de la deuda, no olvido; queremos, en una palabra, justicia”, ha indicado Puig, que considera esta “una reivindicación de toda la sociedad valenciana y de todas las fuerzas políticas”.