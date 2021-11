La carrera de Nacho Rodrigo a los 14 años para competir en unos Paralímpicos con su bici

El mundo del deporte y el ciclismo es una gran pasión para muchas personas, pero para Nacho Rodrigo también es sinónimo de libertad y un reto diario. Nacho tiene 14 años y compite en ciclismo con un 30% de visión . Una discapacidad diagnosticada al nacer que no le ha impedido hacer lo que más le gusta, pedalear. "Siento alegría cuando subo a la bici, desconecto de la rutina y disfruto", expresa el joven.

Desde hace 5 años , compite y entrena 3 o 4 días a la semana con el soporte incondicional de su equipo, el Cultbikes School de Hummibikes. “En mi equipo he encontrado apoyo. Me dicen que soy un ejemplo a seguir y que les gustaría ser como yo”, asegura Nacho.

Nacho forma parte del Proyecto Futuras Promesas Paralímpicas y está entrenando duro para poder competir en un tiempo a nivel nacional. “El año que viene, si no pasa nada, va a empezar a competir con el tándem”, prevé su padre.

“Me gustaría estar en la selección española de Ciclismo Adaptado y participar en unos Juegos Paralímpicos”, explica Nacho. Objetivos a corto, medio y largo plazo, no importan los obstáculos o barreras porque “tener esta discapacidad no significa limitarse”, afirma el joven. No tiene claro qué va a estudiar, pero quiere verse de por vida subido una bici.