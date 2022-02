Nando Díaz, el peluquero valenciano que cortó el pelo a Mbappé: "Ojalá fiche por el Madrid y se acuerde de mí"

En plena pandemia, con Francia confinada, a finales de 2020 Nando acudió a París a la llamada de uno de sus clientes, el futbolista italiano, Alessandro Florenzi, que tras jugar en el Valencia recaló en el PSG. "Me comentó que con el confinamiento estaban teniendo problemas para ir al peluquero y me preguntó si podía viajar allí".

A pesar de sus años de experiencia, Nando reconoce que "me puse un poco nervioso y no me relajé hasta que me dijo que le gustaba".