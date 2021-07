Hiba y Nazir, el 'milagro' de los refugiados sirios que hacen la mejor comida sin gluten de España

Abrieron las puertas del Miracle en mayo del 2017 , y comenzaron ofreciendo un 15% de comida sin gluten, pero la demanda les llevó a tomar la decisión de ampliar la carta especial para celiacos. Poco a poco, fueron cambiando ingredientes con gluten por otros sin gluten. "Cuando teníamos el restaurante con oferta con gluten y sin gluten al 50%, era más difícil trabajar porque es muy complicado que no haya contaminación cruzada, es decir, que en la misma plancha no puedes cocinar comida con y sin porque se contaminan entre ambos", comenta Hiba.

"Nuestro objetivo al principio era que no se notara el cambio de sabor entre comida con y sin gluten", dice Hiba y lo más difícil ha sido para ellos crear un pan sin gluten que tuviera un sabor aceptable para los clientes. Buscaron mucha materia e hicieron muchas pruebas, y sorprendente para ellos consiguieron elaborar una receta de pan sin gluten que cuando los no celiacos lo prueban no notan la diferencia con el pan normal.