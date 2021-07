Paseamos por Valencia en su primera noche del toque de queda

Pocas mascarillas, poca distancia de seguridad, sobre todo entre aquellos que fuman, no muy alejados de las terrazas. Las copas de vino continúan llenándose, la gente tiene ganas de disfrutar. Entre ellos un grupo de cinco franceses que apuran a comerse una paella de marisco y un arroz negro, "buenísimo", me indican. Han venido a pasar unos días a Valencia, y las nuevas restricciones no les han hecho mucha gracia .

En la plaza del ayuntamiento me encuentro una estampa que no esperaba, ocho jóvenes bailando en medio de la plaza, otro grupo sentados en los bancos de la plaza y el suelo mientras hablan , e incluso dos jugando al fútbol.

No hacen nada malo, no molestan, pero la Policía que pasa por la plaza les recuerda que no pueden estar ahí, que deben irse, y así lo hacen. Ahora sí, de camino a casa, nadie en la calle, no se oyen coches, ni gente. Valencia ha retrocedido cinco meses en el tiempo, cuando la tercera ola se desbocaba, los hospitales se saturaban y las restricciones organizaban nuestro día a día. Esperemos que de verdad esta vez sí, sean solo 14 días.