Nueve aviones ucranianos buscan protección en el aeropuerto de Castellón ante el conflicto bélico

Un total de nueve aviones “duermen” en el aeropuerto de Castellón , en la instalación de Vilanova. Seis de ellos lo hicieron antes de que se desatara la guerra entre Rusia y Ucrania, los otros tres han aterrizado estos días con el conflicto ya en las calles. La huida se produce porque los seguros no cubren este tipo de situaciones en caso de producirse daños en los aviones. Ante un conflicto bélico , nadie responde.

La empresa eCube Solutions es la encargada de gestionar la llegada de estos aviones. Según explican fuentes del aeropuerto, el mantenimiento de estas aeronaves se realiza con programas específicos, siguiendo el manual que incluye cada uno de los aeroplanos. Una labor que se inició este 14 de febrero, pero no saben cuánto se prolongará.

Desde el aeropuerto nos confirman que no se descartan nuevos aterrizajes, aunque temen que los que no hayan salido de Ucrania, ya no puedan hacerlo porque es probable que hayan sido bombardeados por Rusia. En cualquier caso, están preparados para recibir todos los aviones que sean necesarios.