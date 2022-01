Los abusos a 175 menores tutelados llevan a Oltra a una segunda comparecencia en las Cortes Valencianas

Una estrategia que Oltra ha calificado de "campaña de bulos y difamaciones del PP" y ha asegurado que va "a dar la cara" y que no se va a "arrugar".

En este sentido, la pasada semana, el Síndic de Greuges decidió cerrar este queja después de que la Conselleria de Igualdad aceptara sus alegaciones y recomendaciones. "Las mentiras tienen las patitas muy cortas y la verdad se impone", señaló la vicepresidenta el pasado viernes respecto a las acusaciones del PP, llegando a afirmar que "no hay nada que investigar".

Oltra, además, no llega a las Cortes valencianas sola, cuenta con el apoyo de los partidos que conforman el gobierno del Botánico . El propio Ximo Puig, que ha eludido dar explicaciones sobre este tema tras la petición formal del PP, ha calificado de "positiva" la iniciativa de la vicepresidenta, y ha asegurado que "dará las explicaciones para que si alguien quiere saber la verdad, la sepa".

Este particular vía crucis comenzó el 4 de agosto de 2017 cuando llegó a su domicilio particular una citación judicial por los entonces presuntos abusos de su ex marido a una niña de 14 años cuando este trabajaba como educador en un centro de menores.