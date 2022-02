Una ONG valenciana evacuará a 600 ucranianos, entre niños y madres, desde la frontera de Polonia

No se conoce aún la fecha en que puedan llegar a España, ya que los bombardeos lo está dificultando.

Los evacuados serán menores acompañados de su familia, con madres y abuelas . Los padres no podrán acompañarlos, ya que los hombres entre 18 y 60 años no pueden salir de Ucrania.

La Fundación ha optado por no evacuar a menores no acompañados porque su traslado puede ocasionar problemas en las fronteras, debido a que no están permitiendo el paso de menores solos.