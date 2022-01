Los pacientes no vacunados representan el 80% de los casos más graves por covid en los hospitales valencianos

Los hospitales han sido los actores principales en la lucha contra la pandemia y, con esta sexta ola , los centros hospitalarios valencianos siguen trabajando sin descanso. Las UCI continúan ingresando a pacientes graves con coronavirus, el 80% de estos ingresos son personas que no han recibido ninguna de las dosis de la vacuna.

Un dato, el 80%, que subraya y confirma Marisa Blasco , presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Lo cierto es que las unidades de críticos han alcanzado una estabilidad de ingresos, aunque no hay que confiarse. “Significa que no estamos en una pendiente. Hemos alcanzado ya una meseta” , explica Blasco.

Pese a que no se ha alcanzado la cumbre de esta sexta ola, la presión en los hospitales es más “llevadera que en otras ocasiones”. A pesar de ello, muchos centros hospitalarios valencianos, se han visto obligados a habilitar nuevas zonas de ingresos y atención a pacientes con coronavirus. No hay que confiarse porque “el virus en sí no ha desaparecido, se hace cada vez más listo y con más capacidad de contagiar”, matiza Marisa Blasco.