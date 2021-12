Los padres valencianos solo tienen un día de plazo para autorizar la vacunación de sus hijos

En la documentación enviada a los centros se advierte que l os niños que no cuenten con dicha autorización no serán vacunados . Además, incluye los detalles sobre la organización de esta campaña de vacunación y la información sobre los posibles efectos secundarios que puede provocar en los menores.

La urgencia demandada por la Conselleria de Sanidad a los centros educativos y los padres para que arranque la vacunación este miércoles ha provocado la respuesta inmediata de unos y otros criticando la falta de tiempo para llevar a cabo una campaña tan compleja y el escaso margen que se deja a los padres para reflexionar sobre si autorizar o no la vacunación de sus hijos.

Desde el sindicato educativo CSIC , su presidente, José Seco ha lamentado que "no nos haya llegado ningún informe sobre la idoneidad de vacunar en los colegios , además hoy hemos recibido la primera información sobre los protocolos para llevar a cabo la administración de las dosis sin que se nos haya consultado la mejor forma de hacerlo".

Por su parte, las AMPAS han mostrado su disconformidad por la celeridad del proceso. "Se ha actuado con precipitación, sin información previa y los padres no tienen tiempo para valorar lo mejor para sus hijos. La vacunación de los menores se sabía que iba a llegar y ya se tenían que haber tenido previstos todos los escenarios", explica Vicente Morro, portavoz de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, que ha pedido que "se respeten todas las garantías sanitarias, el permiso previo, el acompañamiento de los padres si es necesario y que esto no implique ninguna discriminación a los alumnos que no se vacunen".