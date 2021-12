Paralizan el desahucio de Clemencia, sus dos hijas y dos nietas menores en Valencia

El matrimonio solicitó una hipoteca para adquirir el piso hace casi una década, pero llegaron los problemas económicos y no pudieron hacer frente a los pagos.

No obstante, el juzgado reconoció a la familia a permanecer en la vivienda en aplicación de la Juzgado que le reconoció a la familia de Clemencia el derecho en aplicación de la modificación de la Ley 1/2013, que protege hasta 2024 a las personas vulnerables que todavía no han perdido su hogar y no tienen una alternativa ocupacional.