El parricida de Elche pasa a disposición de Fiscalía de Menores

La Policía bajara la hipótesis de que el menor mató con la escopeta de caza de su padre p rimero a su madre y su hermano de 10 años y se esperó a que llegara su padre , que no estaba en ese momento en el domicilio familiar, y a quien quitó la vida posteriormente.

Los agentes tienen conocimiento de que fue otra hermana de la víctima quien, al no tener noticias de sus parientes, se desplazó a la vivienda el viernes y descubrió los cadáveres de sus familiares . Tras ello, dio aviso a la Policía Local.

Fuentes policiales señalan la "consternación" dado la "frialdad" y el comportamiento del menor, del que no se tiene conocimiento de que tuviera patologías previas. No obstante, apuntan que el menor era "muy activo" en un videojuego y en redes, aunque en persona era "tímido y no protagonizaba actos violentos" en el instituto.