Más personas que vacunas en el punto de vacunación móvil del centro comercial Plaza Mar 2 en Alicante

La vacunación contra el coronavirus en la Comunidad Valenciana ha ido en aumento en los últimos días por la implantación del pasaporte covid en todo el territorio. Este Viernes, en el centro comercial Plaza Mar 2 en Alicante, se ha alcanzado el millar de personas en la cola. La sorpresa es que no todos han podido ser vacunados por falta de dosis.

Las puertas del punto móvil de vacunación han abierto a las 15:00 horas. La cola daba la vuelta a toda la planta del edificio, llegando hasta la entrada principal del centro comercial. Minutos después de empezar a vacunar, ha salido el personal responsable de la vacunación a explicar que ya no tenían dosis. Al parecer, tenían previstas unas 250 inyecciones para toda la jornada. Una sesión de vacunación hasta las 20:00 horas de este viernes.

Las quejas de los asistentes se han notado en el ambiente. Algunos de ellos han asegurado que habían cogido turno a las 11:00 horas y no han entendido la falta de previsión por parte de los responsables del punto móvil.

Aunque no sea una novedad, según la tendencia de estos días en la Comunidad Valenciana, los no vacunados eran los más numerosos en la cola. La mayoría se han acercado por la obligatoriedad de entrar a determinados espacios, casi todos relacionados con el ocio, con el pasaporte covid. El miedo y la inseguridad los había llevado a no querer recibir su dosis, pero lo hacen por el compromiso que hay detrás del pasaporte.