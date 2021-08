La retirada de Dalmau tras tensiones en Podem abre el relevo en el Consell valenciano

Entre las razones para la marcha de Dalmau está el convencimiento del propio vicepresidente de haber cumplido una etapa dentro del Ejecutivo valenciano y cómo no, las divergencias y los continuos desencuentros con la dirección de Podem , personificados en Pilar Lima, coordinadora de la formación.

Tras la reunión celebrada este lunes por el Consell de Coordinació de Podem , realizada fuera de los focos y las cámaras y en la que no se convocó a la prensa, la formación morada ha emitido un comunicado en el que dan por hecha la marcha de Dalmau señalando que están "en permanente contacto y coordinación con Rubén Martínez Dalmau y su gabinete con el fin de que la acción de gobierno no se vea afectada".

De hecho, el sustituto parece que está ya decidido y no es otro que Héctor Illueca , actual director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

No obstante, hasta que no se selle definitivamente la salida de Rubén Martínez Dalmau, desde la Presidencia del Consell consideran que este capítulo no está cerrado y que la continuidad del vicepresidente segundo, con el que ha habido una gran sintonía en la acción de gobierno, todavía es posible.