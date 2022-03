Puig respalda a Oltra en el caso de los abusos y les Corts rechazan su cese

La síndica del PP, María José Catalá aseguró que "lo de Oltra va a acabar mal " y el procedimiento judicial "sacará a la luz toda la verdad", Ruth Merino (Cs) advirtió que "con este acorralamiento ya no hay razones para seguir excusando su gestión" y Ana Vega (Vox) "deseó" que la vicepresidenta acabe en el banquillo como "máxima responsable" de este proceso.

Por contra, entre el Botànic, Manolo Mata (PSPV) defendió que Oltra "siempre ha dado la cara" y el juez lleva a cabo un proceso "muy meticuloso, Papi Robles (Compromís) rechazó que la oposición siga "con la misma cantinela" y se haga eco de una investigación que pidió "alguna parte de la extrema derecha" y Pilar Lima (UP) respaldó a la consellera en esta campaña de "acoso y derribo".

María José Catalá , ha indicado a Puig que su "principal lastre a su credibilidad" es Oltra y ha subrayado que la situación es "insostenible": "Esto ya no se puede aguantar. Hay 13 imputados por la gestión de los abusos a una menor, por la apertura de una instrucción paralela", ha apostillado.

Catalá ha preguntado a Puig a qué espera para cesar Oltra y le acusa de estar " atado de pies y manos " de la vicepresidenta y afirma que su silencio "delata debilidad", preguntándose el motivo: ¿Es porque hay un pacto de no agresión o es por mantenerse en el sillón?", ha dicho.

Además ha manifestado que Puig "no puede ponerse de perfil" cuando Oltra y todo su equipo directivo están siendo llamados a declarar por haber supuestamente escondido el caso de abusos a una menor: "No puede seguir de perfil, evitando pedir perdón. No puede seguir evitando responsabilidades políticas en este caso", ha indicado.