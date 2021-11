Rafael Vidal, maestro paellero: “La paella valenciana es una cosa y lo demás es arroz de…”

Este martes 9 de noviembre se declaró como Bien de Interés Cultural Inmaterial la tradicional paella valenciana . Hemos hablado con Rafael Vidal, el maestro paellero de Restaurantes Levante y nos descubre todo un mundo de curiosidades sobre la paella, aportándonos una definición de lo que es y no es el producto gastronómico de la “terreta”.

No hay noticia más extraordinaria para un valenciano y experto en arroces que se le otorgue el lugar que toca a la paella valenciana. “Me parece magnífico como valenciano y como español porque la paella es un icono de todos los platos españoles que tenemos”, se alegra Rafael Vidal.

De la misma manera, se suele decir que el arroz hecho con leña sale y sabe mejor, pero Rafael Vidal tira más aún para la tierra valenciana, pues “la mejor leña es la del naranjo, que sea compacta y potente para que no transmita malos sabores”. Pero, ¿se come con cuchara o tenedor? “Es decisión de cada uno, pero de toda la vida se ha comido con cuchara de madera. Actualmente, se come más con tenedor”, aclara Vidal.