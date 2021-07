"Sed libres, no sois ganado": el discurso de 'El gran dictador' entre jóvenes sin distancia y mascarillas bajadas

"Soldados: No os entreguéis a esos que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen qué tenéis que hacer, qué decir y qué sentir" , decía Charles Chaplin en su discurso final en la película El gran dictador. Pero también fue parte de la sesión del DJ Luciano, que el domingo por la tarde pinchaba en el festival Medusa de Cullera, en Valencia.

En el primer fin de semana de las nuevas restricciones en la Comunidad Valenciana, el encargado de subirse a la cabina fue el DJ Luciano, quien acostumbra a lanzar mensajes políticos a través se sus sesiones, y la de este domingo no fue una excepción. "Vosotros no sois ganado, no sois máquinas, sois hombres", decía la sesión, en palabras de Chaplin.