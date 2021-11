La subdirectora de la cárcel de Villena confiesa que se inventó las amenazas y el robo del móvil

Los agentes de la benemérita no han encontrado ninguna prueba de este supuesto ataque: ni a los presuntos autores , ni imágenes captadas por las cámaras de seguridad , ni hay ningún testigo . Durante el interrogatorio la mujer de 47 años, mantuvo que la agresión se había producido pero al verse descubierta, acabó derrotándose y confesando que las amenazas y el robo se los había inventado ella.

Resultaba extraño que después de lo ocurrido la víctima se hubiera marchado hasta el centro penitenciario levantino para que el médico que estaba de guardia le explorase y realizara un informe de las lesiones que presentaba. Algo que no está permitido. Estos facultativos solo atienden a los internos o a los trabajadores que están de servicio, en caso de urgencia . Al no conseguirlo, Carolina se dirigió a una clínica privada donde le dieron un parte en el que figura que presentaba algunas contusiones en el labio y el pómulo derecho . Solo después acudió a la Benemérita.

Un mes antes de la supuesta agresión se habían filtrado a la prensa unas imágenes en las que se veía la reducción de un preso a manos de tres funcionarios, el pasado el 16 de agosto . Instituciones penitenciarias abrió una investigación interna para determinar si los trabajadores se habían excedido en su actuación. Utilizaron porras de goma para inmovilizar al recluso, Mohamed el Mazik -un violador conflictivo-. La Subdirectora de Seguridad era la encargada de custodiar l as grabaciones de las cámaras y debía prestar declaración el 7 de septiembre.

El 24 de agosto la mujer recibió un mensaje de whatssap en el que decía: "ya veo que te has posicionado y de qué lado así que no tendremos miramientos contigo. Vamos a por tu director y si tenemos que llevarte por delante lo haremos". Al día siguiente, otro parecido. Los funcionarios habían sido suspendidos de empleo y sueldo. El jefe de servicios pertenece a la asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). Decidió cargar contra ellos.