El Supremo anula las restricciones de movilidad que aplicó la Generalitat Valenciana en octubre de 2020

Asimismo, esgrimía que el presidente del Gobierno valenciano no estaba facultado para dictaminar medidas restrictivas de derechos fundamentales. En este sentido, Puig ya advirtió la semana pasada de que la Generalitat Valenciana recurriría las tres sentencias que le condenan por la gestión de la pandemia y que consideraban "no correctas".

"Al igual que se dice en la sentencia de 25 enero de 2022 no hay en este recurso argumentos del recurrente que conduzcan a la estimación del recurso mas no puede obviarse la doctrina constitucional por lo que reiteramos parte de lo dicho en el fundamento sexto de la precitada sentencia: la Sala no puede ignorar que, si bien por motivos diferentes a los esgrimidos en este proceso, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el artículo 2.2 del Real Decreto 926/2020 en cuya virtud se dictó el Decreto 2/2021. Es decir, el fundamento normativo al que se remitió expresamente el presidente de la Generalidad Valenciana".