El talento que las redes sociales sí saben apreciar

David Ruiz Gamarra es un valenciano de 25 años al que el Coronavirus arrebató su sueño de labrarse una carrera en la industria cinematográfica

Produjo un vídeo currículo contando su historia y dando voz a una realidad dramática

El vídeo es viral en Instagram y ya cuenta con casi 15.000 reproducciones

La pandemia global del coronavirus ha cambiado la dirección del mundo para siempre. No sólo destrozó la vida de millones de españoles que vieron como sus seres queridos perecían con la enfermedad sin poder, en muchos casos, ni siquiera despedirse de ellos.

Además el Covid-19 fue el responsable del desplome del mercado laboral. El año de la pandemia se marchó con 19.048.433 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone 360.105 menos que a comienzos 2020, y uno de los sectores más afectados fue el de los jóvenes; recién graduados y demás veiteañeros que comenzaban a dar sus primeros pasos en el mundo laboral vieron cómo sus sueños de desvanecían ante la gran ola de despidos y ERTE's que las empresas ejecutaban para paliar las pérdidas económicas.

Con una tasa de paro juvenil que ronda el 40%, es muy fácil para los talentos más noveles pasar desapercibidos para los empleadores entre tanta competencia. Destacar es muy complicado y hace falta una gran dosis de originalidad e ingenio para poder llamar la atención en el mercado laboral.

Talento, ingenio y creatividad justo es lo que no le falta a David Ruiz Gamarra, un valenciano de 25 años natural del barrio de San Marcelino, al que el Coronavirus arrebató su sueño de labrarse una carrera en la industria cinematográfica. Soportó meses de penurias sin trabajar viviendo en Madrid, y es que la forma tradicional de buscar empleo resultaba infructuosa para el joven, hasta que un día tuvo la brillante idea de contar su historia de una manera más creativa; en un vídeo currículum muy original y realista. “La idea del vídeo surgió por un momento de frustración, después de estar bastante tiempo tirando currículums que no tenían respuesta; no sabía si la gente los estaba leyendo o no, y pensé en hacer un vídeo para llamar un poco la atención, para mostrar mi experiencia y contrastar que realmente se esté viendo”, cuenta David.

La producción del vídeo le llevó entorno a las cuatro semanas, y al visionar el vídeo de David, es posible detectar un fuerte elemento de crítica social tras su experiencia en el mundo del cine, sobretodo cuando tuvo que ver como algunos de sus compañeros se veían obligados a abandonar Madrid y sus sueños al mismo tiempo. “También había rabia contenida que quería expresar, estaba pasando por pequeño episodio de ansiedad y me senté a escribir para ser lo más creativo posible y sólo me nacía hablar de esta situación", relata el valenciano.

Para su sorpresa, el poder de las redes sociales hizo que el vídeo se convirtiera en viral en Instagram y desde entonces ya cuenta con casi 15.000 reproducciones en su cuenta @doppel_titeuf. “Me ha pillado muy por sorpresa, no paro de recibir muchos mensajes de apoyo de gente joven y no tan joven, gente de la universidad, del barrio, gente desconocida en la mayoría de casos.” Pero lo más importante es que a estas alturas su principal objetivo está a punto de ser alcanzado: “Ha habido gente que me ha ofrecido algún trabajo, y continúan, porque todavía no me ha dado tiempo a leer todos los mensajes ya que habré recibido cientos”.

Ahora David ha conseguido destacar, y su esfuerzo le ha traído un momento que saborea muy dulce y del que, está convencido, le abrirá muchas puertas en su trayectoria profesional. A pesar del éxito de su grabación, no olvida la mala racha que le tocó vivir, por ello no duda a la hora de lanzar un mensaje a toda la gente que se encontraba en su misma situación: “Mi vídeo se ha viralizado, pero yo soy uno más. A toda esa gente que está con incertidumbre laboral les diría que no desistan, yo les recomendaría que no se rindieran, que al final todo llega. Tirar la toalla no debería ser una opción.”

Yo les recomendaría que no se rindieran, que al final todo llega. Tirar la toalla no debería ser una opción

La gran imaginación de la juventud que vive en plena revolución digital les brinda a muchos la posibilidad de cambiar las cosas, y quizás David, sin darse cuenta, ha creado un precedente que seguramente muchos imitaran para hacerse un hueco en el mundo laboral.