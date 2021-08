Talleres y aseguradoras desbordadas tras la granizada de Castellón: "No damos abasto"

Los talleres de reparación de lunas no son los únicos, los que se encargan de la carrocería tampoco están teniendo un lunes tranquilo. "Uno detrás de otro, llevamos 15 y no sé ni los que quedan" , reconoce Sergio de Talleres Vipsa. "Necesitamos muchas horas para repararlos, algunos los enviamos primero a cambiar las lunas, otros se quedan y otros se tienen que ir", afirma.

"No hemos podido ni almorzar", afirman desde la aseguradora Plus Ultra de Castellón. Llevan también más de 70 partes abiertos "y los que nos quedan", bromean. No recuerdan una mañana tan ajetreada, en la que los teléfonos no paran de sonar. "Justo antes de las vacaciones no tener luna del coche...desespera", aseguran.