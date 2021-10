Una tienda de Alicante premia a los clientes vacunados con un 15% de descuento

En general, la respuesta al mensaje ha sido aplaudida por la mayoría de clientes, pero no ha faltado la polémica y los comentarios de aquellos que no estaban a favor del descuento por considerarlo discriminatorio. “He recibido amenazas, pero no me tomo la molestia de contestar. Yo esto lo he hecho porque no hace daño a nadie”, afirma la dueña del negocio.