La triple manifestación del 20N exige financiación justa para la C. Valenciana: "Es el momento de cumplir"

Bajo el lema 'Per un poble unit per un finançament just', Valencia, Alicante y Castellón de la Plana han acogido estas marchas convocadas por la plataforma Per un Finançament Just, tras cuatro años sin lograr el cambio de modelo desde la gran movilización de 2017, aunque esta vez con el telón de fondo del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Compromís para que en la propuesta de modelo de financiación que ha de presentarse antes de final de noviembre la de la Comunidad Valenciana salga "notablemente mejorada".