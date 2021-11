El Valencia C.F dice "no" a los Yomus en Mestalla por violentos y radicales

Por eso, ante las actitudes radicales, constantes y habituales por parte del colectivo durante años, en el año 2019, el Valencia C.F decidió decir basta y los Yomus fueron expulsados de Mestalla. De hecho, la directiva se mantiene firme en su decisión y no se reunirá con ellos porque, según explican en el comunicado, “el club rechaza cualquier colaboración con Ultra Yomus. No a los grupos radicales, no a la violencia”.