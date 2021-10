Valencia cierra las terrazas covid: “Los clientes tienen miedo y no quieren estar en el interior”

Una medida que afecta a 670 bares y restaurantes que, de un día para otro, pierden una parte importante de su principal fuente de ingresos . “La economía de los hosteleros no se ha recuperado, hemos estado cerrados meses y hemos tenido restricciones brutales estando abiertos. No nos enriquecemos con la ampliación de terrazas, solo subsistimos y esta decisión va a suponer un importante descenso de la facturación y la pérdida de numerosos puestos de trabajo”, explica Joan Tomás, portavoz de la coordinadora Hostelería de los Barrios de Valencia.

Un serio contratiempo porque, aunque cuenta con un amplio espacio interior, los clientes le piden estar en la calle . “La gente todavía tiene miedo, quiere consumir en las terrazas y no en el interior del bar, se sienten más seguros. Además, aquí tenemos un clima que nos permite estar en la calle prácticamente todo el año”, asegura.

En el caso de Héctor, el drama es aún mayor, ya que se le concedió un permiso especial para poder montar una terraza, que no tenía , al reabrir su establecimiento en la Gran Vía Marqués del Turia. “No podíamos tener terraza en la acera y con la pandemia se nos permitió colocar mesas en la mediana, creando una nueva oportunidad de negocio, que ha sido un éxito para los clientes y para nosotros”, señala Héctor Nacher, hostelero.

Los hosteleros no entienden las prisas del Ayuntamiento de Valencia en revertir una medida que en la práctica totalidad de las ciudades españolas y de la Comunidad Valenciana se va a prolongar hasta finales de año . “Esperábamos que nos dejaran coger oxígeno. Sabemos que no puede durar eternamente, pero es un golpe muy duro ahora que empezábamos a recuperarnos”, asegura Joan Tomas.

Desde el consistorio aducen que la decisión se ha tomado debido a las quejas de los vecinos por el “abuso” del espacio público ocupado por los establecimientos hosteleros. “Esto no es real. En mi zona la gente está encantada con la ampliación de las terrazas que le ha dado más vida al barrio”, afirma Miguel Martínez.

Para que no paguen justos por pecadores, los hosteleros reclaman que el ayuntamiento tenga mano dura con aquellos que incumplen las normas . “Están identificados, se saben quienes son los que han abusado y han puesto más mesas de las que les tocaban. Deben de ser sancionados y el resto que nos dejen seguir trabajar”, reclama Héctor Nácher.

Lo cierto es, que, si no llega una solución rápida, los establecimientos hosteleros van a sufrir una nueva oleada, la de los despidos de centenares de trabajadores, debido al descenso drástico de la facturación, que en algunos casos estiman en más del 50%. “Si esto no cambia, por desgracia voy a tener que empezar a despedir gente, porque tengo cinco empleados y no les voy a poder pagar el sueldo”, asegura Paola Scotto.