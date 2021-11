Vecinos de Benimaclet pintan un grafiti para denunciar el botellón

En innumerables ocasiones han denunciado los hechos ante el Ayuntamiento de Valencia . "No nos hacen ni caso, yo les invitaría a que vengan y se vayan a trabajar sin dormir en toda la noche", afirma un vecino.

Desde el consistorio, el alcalde Joan Ribó anunció a mediados de mes un dispositivo especial de la policía local para acabar con el botellón en Benimaclet y en otros puntos de la ciudad como en la Plaza del Cendro. "Si que se ha notado algo, pero esto tiene que ser continuo porque en cuanto no vean policía volverá el botellón", asegura un comerciante.

Los vecinos ya no saben lo que hacer para acabar con este problema y el propietario de una de las casas de planta baja contactó con un joven grafitero que participó en el Festival Benimaclet conFusión para que pintara un grafiti con el lema: "No botellón. Aquí vivimos familias. Pedimos respeto".

El objetivo no era solo denunciar la situación que viven a diario, sino tratar además de concienciar a los jóvenes que acuden a la zona a beber. "La idea es que llegue a los jóvenes y que se den cuentan de lo que estamos sufriendo", señala un vecino.

No obstante, son muchos que, aunque aplauden la iniciativa, está convencidos de que no va a tener ningún efecto y reclaman mayor presencia policial por las noches y más servicios de limpieza. "Esto da asco cada mañana, las calles están llevan de suciedad, vomitados y orines. Así no se puede vivir", asegura un vecino.